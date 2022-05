Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbrüche in Gartenhäuser

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (pie). In der Nacht von Samstag (07.05.2022) auf Sonntag (08.05.2022) kam es in 31171 Nordstemmen zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser. Im Brinkweg drangen bislang unbekannte Täter auf zwei unterschiedlichen Grundstücken jeweils in Gartenhäuser ein. An den Zugängen zu den Gartenhäusern entstand jeweils Sachschaden. Angaben zum Diebesgut können hier bislang nicht gemacht werden. Auf einem Grundstück in der Bruchshöfenstraße drangen bislang unbekannte Täter in zwei weitere Gartenhäuser ein. Aus diesen wurden Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf eine dreistellige Summe geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell