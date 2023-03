Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeuge entwendet

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren kam es in der Nacht von Montag (27.02.2023) auf Dienstag (28.02.2023) zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen, in beiden Fällen handelt es sich um Modelle des Herstellers BMW.

In Inden hat ein 37-jähriger Nutzer eines Fahrzeugs dieses am Montagabend (27.02.2023) gegen 19:00 Uhr in der Straße "Am Wehebach", in Höhe der Hausnummer 33, abgestellt. Um 05:00 Uhr am nächsten Morgen (28.02.2023) befand sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem Abstellort. Bei dem Fahrzeug, mit dem amtlichen Kennzeichen AC-GC10, handelt es sich um einen BMW, X3 in der Farbe Grau.

Ein weißer BMW mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-DG188 wurde am Dienstag in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr in Aldenhoven entwendet. Das Auto war von seinem 55-jährigen Besitzer in der Straße "Am Schwanenkamp" abgestellt worden.

Zeugen, die Hinweise auf die Taten, die Täter oder den Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell