POL-DN: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 11-jähriger Junge aus Düren wurde am Montagnachmittag (27.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in Derichsweiler leicht verletzt.

Der 11-Jährige hatte sich am Nachmittag, gegen 15:50 Uhr, auf dem Gehweg der Dampfmühlenstraße, in Höhe der Hausnummer 78, aufgehalten. Von dort wollte der Junge die Straße in Richtung Kreuzherrenstraße überqueren. Den herannahenden Pkw, der die Dampfmühlenstraße in Richtung Agathastraße befuhr, nahm er nach eigenen Angaben nicht war und rannte seitlich gegen die Beifahrertür. Der 49-jährige Dürener, der am Steuer des Fahrzeugs saß, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde der 11-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

