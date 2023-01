Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Abnehmbare Anhängerkupplung wird zu gefährlichem Geschoss

Bühl (ots)

Eine abnehmbare Anhängerkupplung wurde am Samstag zu einem gefährlichen "Geschoss" und verletzte zwei Kinder. Der Fahrer eines Audi war am Samstag gegen 17 Uhr auf der A5 zwischen Bühl und Achern unterwegs, als vermutlich durch einen vorausfahrenden LKW eine auf der Fahrbahn befindliche, abnehmbare Anhängerkupplung in die Höhe geschleudert wurde. Das mehrere Kilogramm schwere Stück durchschlug die Frontscheibe, berührte nur leicht ein Kind auf dem Beifahrersitz und traf ein auf dem Rücksitz mitfahrendes Kind an der Hand. Beide wurden glücklicherweise nicht schwerer verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. Der Schaden am Audi wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. /ma

