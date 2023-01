Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben aufgrund einer begangenen Unfallflucht, in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2:30 Uhr, die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr die Hindenburgstraße und kam aufgrund bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er nach aktuellen Erkenntnissen mit einem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der 44-jährie Daimler-Fahrer nach rechts abgewiesen, durch Gegensteuern kam es erneut zum Zusammenstoß mit einem links am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und stellte sein Fahrzeug unverschlossen, mit laufendem Motor, an einem Kreisverkehr in der Murgtalstraße ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der 44-Jährige als mutmaßlicher Unfallverursacher identifiziert werden. Gegen ihn wird nun aufgrund einer begangenen Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Autofahrer geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0, bei den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

