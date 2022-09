Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Kreis Rottweil) Defekte Maschine löst Brandalarm aus (21.09.2022)

Hardt (ots)

Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr hat in einer Firma in der Gewerbestraße ein Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 15 Helfern an, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. An einer Maschine war es aufgrund eines Defekts zu einer Rauchentwicklung gekommen, welche den Alarm auslöste. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Ob es aufgrund des technischen Defekts an der Maschine zu einem Schaden kam, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell