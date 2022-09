Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies/ Lkr. Konstanz) Arbeitsunfall- Walze trifft Arbeiter

Wahlwies (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 10.15 Uhr hat sich ein Arbeiter in der Produktionshalle einer Firma in der Straße "Hardtring" verletzt. Ein 45-jähriger Mann transportierte zu bearbeitende Metallteile mit einem elektrischen Kran. Während des Transports löste sich eine Metallwalze mit einem Gewicht von 65 Kilogramm vom Kran und fiel auf den Boden. Die Walze traf dabei den 45-Jährigen an einer Hand. Der Mann zog sich Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell