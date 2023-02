POL-DN: Katalysatoren entwendet

Düren (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag (25.02.2023) einen BMW von einer Garageneinfahrt in Düren-Arnoldsweiler. In der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 08:30 Uhr entwendeten der oder die Täter den Wagen von der Grundstücksauffahrt in der Straße "In der Mulde". Zeugen zu Folge, könnte im Tatzusammenhang ein weißer Pkw stehen, der gegen 01:15 Uhr auf der Straße "In der Mulde" mit eingeschalteten Scheinwerfern stand. Bei dem Fahrzeug ...

