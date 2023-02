Polizei Düren

POL-DN: BMW gestohlen

Düren (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag (25.02.2023) einen BMW von einer Garageneinfahrt in Düren-Arnoldsweiler.

In der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 08:30 Uhr entwendeten der oder die Täter den Wagen von der Grundstücksauffahrt in der Straße "In der Mulde". Zeugen zu Folge, könnte im Tatzusammenhang ein weißer Pkw stehen, der gegen 01:15 Uhr auf der Straße "In der Mulde" mit eingeschalteten Scheinwerfern stand. Bei dem Fahrzeug könnte es sich vermutlich um einen BMW X6 gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell