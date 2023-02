POL-DN: Einbruch in Bauzentrum

Düren (ots) - Bislang Unbekannte zerkratzten im Bereich der Aachener Straße und der Monschauer Straße am Samstag (25.02.2023) mehrere Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bei einem KFZ-Händler auf der Monschauer Straße wurden in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 12:05 Uhr drei Ausstellungsfahrzeuge zerkratzt. An vier auf der Aachener Straße abgestellte Pkw konnten ebenfalls Kratzer festgestellt werden. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige erstattet. Die Polizei ...

