POL-DN: 7 verletzte Personen und erheblicher Sachschaden ist die Folge eines Auffahrunfalls

Vettweiß (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (23.02.2023) wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 26-Jährige aus Nörvenich war gegen 12:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gereonstraße, aus Richtung Vettweiß kommend, in Fahrtrichtung Gladbach unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur L264 hielt sie nach eigenen Angaben an der Haltelinie an. ...

