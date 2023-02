Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Kreuzung Gereonstraße/L264

Vettweiß (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (23.02.2023) wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 26-Jährige aus Nörvenich war gegen 12:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gereonstraße, aus Richtung Vettweiß kommend, in Fahrtrichtung Gladbach unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur L264 hielt sie nach eigenen Angaben an der Haltelinie an. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte ihr Fahrzeug jedoch ein Stück in den Kreuzungsbereich hinein. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 35-Jährigen aus Jülich. Der Mann hatte zuvor die L264 aus Richtung Euskirchen kommend befahren. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug des 35-Jährigen einmal und kam erst in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

