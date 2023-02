Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Pkw

Düren (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag (23.02.2023), 20:00 Uhr, bis Freitag (24.02.2023), 04:00 Uhr, einen grauen Pkw BMW X5.

Der Geschädigte, ein 54-Jähriger aus Düren, gab an, dass er sein Fahrzeug gegen 20:00 Uhr an seiner Wohnanschrift im Falkenweg abgestellt habe. Gegen 04:00 Uhr habe er den Diebstahl des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen DN-RS 822 festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell