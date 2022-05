Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Ausweichmanöver mit Folgen

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag morgen um 10:00 Uhr kam es in Nußloch zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße unterwegs und wollte ein, für ihn zu langsames Fahrzeug, vor ihm überholen. Als er ausscherte um den PKW zu überholen, erkannte er warum der Wagen angehalten hatte. Ein weiterer PKW wollte nach links in eine freie Parkbucht einparken und kreuzte nun seinen Fahrweg. Der Motorradfahrer konnte sich nur mit einem Ausweichmanöver helfen und kam hierbei zu Sturz. Er klagte über Atembeschwerden und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Schwerere Verletzungen konnten aber ausgeschlossen werden. An dem Motorrad war kein Schaden entstanden.

