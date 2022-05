Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Angetrunkener Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Bammental (ots)

Doppelt "Pech" hatte ein 45-jähriger Motorradfahrer, der am frühen Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Industriestraße in Bammental unterwegs war. Nicht nur, dass er beim Überfahren eines Gullideckels die Kontrolle über sein Zweirad verlor, stürzte und sich hierbei Abschürfungen am Bein zuzog; die vor Ort eingesetzten Beamten stellten bei ihm dann auch noch Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest führte zu einem Ergebnis von 0,74 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell