POL-DN: Abbiegeunfall bei Aldenhoven

Düren (ots) - Auf der Aldenhovener Straße in Düren-Mariaweiler hat ein Unbekannter am Mittwochabend (22.02.2023) an mehreren Autos Reifen zerstochen. Die Polizei hofft auf Hinweise. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr am Mittwoch. Aus bislang ungeklärter Ursache zerstach in dieser Zeit ein Unbekannter an fünf Pkw insgesamt sieben Reifen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 600 ...

