Polizei Düren

POL-DN: Reifenstecher in Mariaweiler unterwegs

Düren (ots)

Auf der Aldenhovener Straße in Düren-Mariaweiler hat ein Unbekannter am Mittwochabend (22.02.2023) an mehreren Autos Reifen zerstochen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr am Mittwoch. Aus bislang ungeklärter Ursache zerstach in dieser Zeit ein Unbekannter an fünf Pkw insgesamt sieben Reifen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

