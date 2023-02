Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch bei 91-Jähriger

Düren (ots)

In der Straße "Am Pletzerturm" in Düren versuchten Unbekannte am vergangenen Freitag (17.02.2023) in eine Wohnung einzubrechen. Die 91-jährige Bewohnerin war zum Tatzeitpunkt zuhause.

Gegen 20:00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die 91 Jahre alte Bewohnerin lag zu diesem Zeitpunkt bereits im Bett und konnte den Lärm laut eigenen Angaben nicht zuordnen, da sie ihr Hörgerät bereits abgelegt hatte.

Ein Nachbar aus dem Haus bemerkte den Lärm jedoch ebenfalls und ging auf seinen Balkon, um nach dem Rechten zu sehen. Von hier aus nahm er drei männliche Personen

wahr, die an der Tür seiner Nachbarin Zugange waren. Er machte auf sich aufmerksam, woraufhin die drei Unbekannten in Richtung "Am Pletzerturm" flüchteten. Ein weiterer Zeuge sah, wie die Täter zu einem grünen Kleinwagen mit Dürener Kennzeichen liefen. Mit diesem fuhren sie in Richtung Bonner Straße mit überhöhter Geschwindigkeit weg.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Ermittlungen laufen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - auffallend groß, ca. 1,90 m groß - einer der Täter trug eine schwarze Kappe mit weißem Logo

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem grünen Kleinwagen geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell