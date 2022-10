Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 24.10.2022, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kommt es im Stadtgebiet Alfeld zu einem versuchten und einem vollendeten Tageswohnungseinbruch. Gegen 19.00 Uhr bemerkt eine 72-jährige Anwohnerin der Marienstraße eine unbekannte männliche Person in ihrer Wohnung, welche daraufhin unverzüglich die Flucht ergriff. Zum Entwendungsschaden kommt es hierbei nicht. Vermutlich hat sich der unbekannte männliche Täter über einen Balkon Zutritt zur Wohnung der Geschädigten verschafft. Weiterhin gelangt ein Unbekannter oder eine Unbekannte im Zeitraum zw. 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr durch ein geöffnetes Fenster einer 69-jährigen Anwohnerin der Bismarckstraße in deren Schlafzimmer. Hierzu wurde zuvor ein Fliegengitter aus dem Rahmen des Schlafzimmerfensters entfernt. Aus dem Tatobjekt wird Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe entwendet. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

