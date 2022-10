Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nette (hop): Am Montag, 24.10.22, gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau aus Lamspringe mit ihrem VW Golf die L 493 aus Richtung Nette kommend in Richtung Henneckenrode. Innerhalb des Waldgebietes in einer Rechtskurve kam ihr ein Sattelzug entgegen, der mit dem Auflieger die Kurve "geschnitten" hat. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Führer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort in Richtung Nette, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Salzdetfurth unter der Nummer 05063/901-115 zu melden.

