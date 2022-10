POL-HI: Einbruch in Friseurgeschäft - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (21.-24.10.2022) hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Kindergarten "An der Vormasch" auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Dort entwendeten sie u.a. Bargeld. Ein weiterer Einbruchdiebstahl ereignete sich in einem Wohnhaus in der Albert-Schweizer-Straße. Dort wurde die Terrassentür aufgehebelt ...

