POL-DN: Nachtrag zum Zeugenaufruf vom 21.02.2023

Düren (ots) - In der Straße "Am Pletzerturm" in Düren versuchten Unbekannte am vergangenen Freitag (17.02.2023) in eine Wohnung einzubrechen. Die 91-jährige Bewohnerin war zum Tatzeitpunkt zuhause. Gegen 20:00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die 91 Jahre alte Bewohnerin lag zu diesem Zeitpunkt ...

