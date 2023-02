Polizei Düren

POL-DN: Bilanz Rosenmontag

Kreis Düren (ots)

Die Polizei im Kreis Düren zieht für den gestrigen Rosenmontag (20.02.2023) eine positive Bilanz.

Mit insgesamt 13 Einsätzen mit Bezug zu Rosenmontagszügen und Karnevalsfeiern war die Einsatzlage verhältnismäßig ruhig. Die Beamten der Polizei nahmen insgesamt acht Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Anzeigen wegen einer Schlägerei sowie einen Diebstahl einer Geldbörse auf. Zudem leistete ein Tatverdächtiger nach einer Körperverletzung Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. In zwei Fällen wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen erstattet. Unter anderem wurde ein 28-Jähriger aus Kreuzau am Montagabend von mehreren Unbekannten geschlagen. Die Polizei sucht in diesem Fall nach Zeugen.

Der Kreuzauer hatte sich in der Festhalle in Kreuzau aufgehalten, von dort machte er sich gegen 20:30 Uhr auf den Heimweg. Auf dem Windener Weg, in Höhe des dortigen Supermarktes, traf er auf eine Gruppe von etwa fünf Personen. Nach Angaben des 28-Jährigen griff ihn diese Personengruppe unvermittelt an. Eine der unbekannten Personen hielt ihn fest während die anderen mit Fäusten auf ihn einschlugen. Die Personengruppe kann von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

alle männlich

etwa 16-20 Jahre alt dunkle Haare einige trugen einen Bart dunkel gekleidet

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell