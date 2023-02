Polizei Düren

POL-DN: Bei mißglücktem Fahrmanöver mit Fußgänger kollidiert

Düren (ots)

Ein 28-jähriger Dürener befuhr am 18.02.2023, um 20:10 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Rütger-von-Scheven-Straße. In der Linkskurve Langenberger Straße/Elberfelder Straße - Zufahrt Annakirmesplatz) wurde er von einer 20-jährigen Jülicherin mit ihrem PKW überholt. Ersten Ermittlungen zufolge ging diese vermutlich davon aus, der Sprinter würde geradeaus auf den Annakirmesplatz fahren. Bei dem Überholmanöver touchierte sie im Kurvenbereich das Fahrzeug des 28-jährigen und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollierte sie mit einem 20-jährigen Fußgänger, welcher am Fahrbahnrand stand und stieß letztlich gegen ein an der Unfallstelle geparktes Fahrzeug, bevor sie zum Stillstand kam. Der Fußgänger wurde durch die Kollision schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Universitätsklinikum gebracht. Die beiden Fahrzeugführer verblieben leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Elberfelder Straße gesperrt.

