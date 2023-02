Polizei Düren

POL-DN: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Wissersheim

Am 18.02.2023, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 31jähriger Aachener mit seinem Sprinter die Hubertusstraße von Wissersheim in Richtung Rath. Beim Überqueren der Kreuzung K 54 übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 64jährigen aus Nörvenich, die die K 54 von der L495 kommend in Richtung Pingsheim befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge. Die Nörvenicherin wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Düren zur stationären Behandlung zugeführt. Der Aachener blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Nörvenich gesäubert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

