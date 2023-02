Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Unfall: Ohne Licht, aber mit Alkohol

Bild-Infos

Download

Vettweiß (ots)

In der Nacht zum Samstag hatte eine Autofahrerin nach dem Besuch einer Feier vergessen das Licht einzuschalten. Die berauschte Heimfahrt endete im Straßengraben und auf der Polizeiwache.

Gegen 01:10 Uhr befuhr die 22-Jährige aus Nörvenich mit einem Pkw die Verlängerung der Jakobusstraße, von Jakobwüllesheim in Fahrtrichtung Kelz/L 264. Wie sie später bei der Unfallaufnahme selbst mitteilte, hatte sie jedoch das Licht am Pkw nicht eingeschaltet und demzufolge auf der unbeleuchteten Strecke den Überblick verloren. Sie geriet nach rechts von der Fahrbahn und blieb, glücklicherweise unverletzt, mit dem Wagen im tiefen Straßengraben liegen. Nachdem sie das durch den Unfall rundum beschädigte Kfz nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Böschungsbereich herausfahren konnte, wurden auch andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Die hinzu kommenden Polizeibeamten stellten bei der jungen Frau Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 1,1 Promille in der Atemluft.

Im Rahmen des nun gegen die Frau gerichteten Strafverfahrens wurden als erste Maßnahmen eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins veranlasst. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Hinweis: Der Meldung liegt ein Unfallbild bei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell