POL-PDLD: Germersheim - Nichteinhaltung eines Platzverweises endet in Polizeizelle

Germersheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Josef-Probst-Straße in Germersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei 14-jährigen Jugendlichen und einem 39-Jährigen Mann. Bei der Auseinandersetzung soll der 39-Jährige einen der Jugendlichen in den Rücken getreten haben, der hierdurch leicht verletzt wurde. Allen Personen wurde nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt. Da der 39-Jährige trotz des ausgesprochenen Platzverweise gegen 20 Uhr wieder auf das Tankstellengelände kam und wieder laut herumschrie, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme war der 39-Jährige zudem stark betrunken. Einen Atemalkoholtest wollte er jedoch nicht durchführen.

