Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Spielen im Freien erweckt Aufsehen

Lingenfeld (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei Germersheim eine vermummte Person in der Schillerstraße in Lingenfeld gemeldet, die eine silberne Pistole mit sich führen würde. Vor Ort wurden ein 12- und 14-jähriger Junge angetroffen, die jeweils eine Pistole in ihrer Hand hielten. Bei einer Überprüfung der Pistolen konnte festgestellt werden, dass es sich jeweils um sogenannte Soft-Air-Pistolen handelte, die einer "echten" Waffe zum Verwechseln ähnlich sahen. Kurze Zeit später kam die Mutter des 12-Jährigen hinzu und teilte mit, dass es sich bei der Pistole um ein Geburtstagsgeschenk handelt und die Kinder mit den Pistolen im Freien spielen wollten, da ihnen das gegenseitige Beschießen in den eigenen vier Wänden auf Dauer sehr wehtat. Die beiden Pistolen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben und mit allen Beteiligten wurde ein eindringliches Gespräch geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell