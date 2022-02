Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Abschließende Pressemitteilung - Sturmtief Ylenia

Insgesamt vier Einsätze für die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Flotwedel (ots)

In Folge des Sturmtiefs Ylenia wurden die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel insgesamt zu vier wetterbedingten Einsätzen alarmiert.

Der erste Einsatz ereilte die Ortsfeuerwehr Nienhof am Morgen des 17. Februar 2022 um 04:56 Uhr. Im Kurvenbereich der Ortsdurchfahrt des Ortsteils Neuhaus war ein Baum auf die Straße gefallen und blockierte die Fahrbahn. Nach knapp 20 Minuten konnte diese dann unter Zuhilfenahme zweier Motorkettensägen geräumt werden. Bei Kontrolle des Ortsgebietes konnten keinerlei weitere Behinderungen ausfindig gemacht werden.

Kurze Zeit später wurde dann die Ortsfeuerwehr Wiedenrode um 05:41 Uhr in den Böckelser Weg alarmiert, wo ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn gefallen war. Auch dieser konnte binnen kürzester Zeit entfernt und die Straße anschließend gereinigt werden. Anschließend wurde auch hier das Ortsgebiet kontrolliert, wobei ein weiterer Baum lokalisiert werden konnte, welcher den "Dickenweg" in Richtung Bröckel blockierte. Nach erfolgreicher Beseitigung aller Behinderungen konnte der Einsatz für die Wiedenröder Einsatzkräfte gegen 06:50 Uhr beendet werden.

Zum letzten Einsatz des Tages wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 18:02 Uhr in den Ellernweg alarmiert, wo ein Baum auf einen Weg zu stürzen drohte. Vorbildlich konnten die Einsatzkräfte durch die Meldenenden in Empfang genommen und in die Situation eingewiesen werden. Da in einer Höhe von ca. acht Metern eine Baumkrone abgebrochen war und sich in einem weiteren Baum verfangen hatte, sperrten die Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauhof erfolgten keinerlei weitere Maßnahmen und der Einsatz konnte nach knapp 20 Minuten ebenfalls beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell