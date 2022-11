Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer muss entgegenkommendem Transporter ausweichen - Auto prallt seitlich gegen Baum

Plau am See (ots)

Auf der Landesstraße 17 zwischen Retzow und Dammerow kam es Montagfrüh beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleintransporter, wobei der Transporterfahrer anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Nach Angaben des PKW-Fahrers soll der entgegenkommende weiße Transporter derart in den Gegenverkehr geraten sein, dass der 63-jährige Autofahrer nach rechts lenken musste, um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden. Im Zuge dieses Ausweichmanövers kam das Auto des 63-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Am Auto entstand ersten Schätzungen zu Folge ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfern vom Unfallort. Hinweise zum Vorfall, der sich gegen 08:40 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/8370) entgegen.

