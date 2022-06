Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Verdacht eines Sexualdelikts; Kriminalpolizei sucht Zeugen; Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten und dessen Fluchtrichtung geben?

Mannheim-Vogelstang (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr hielt sich eine 25 Jahre alte Frau am Vogelstang-See, in der Nähe des dortigen Toilettenhäuschens, auf. Gegen 15:00 Uhr wurde sie dann von einem ihr unbekannten Fahrradfahrer angesprochen, im Zuge dessen sich ein Gespräch entwickelte. Im weiteren Verlauf übergab die 25-Jährige dem Mann zunächst ihr Mobiltelefon, damit dieser ein Foto von ihr fertigte. Kurz darauf griff er die 25-Jährige plötzlich körperlich an, woraufhin diese zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf berührte der Unbekannte die 25-Jährige in sexueller Art und Weise am Körper. Die Frau machte daraufhin lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin der Mann von ihr abließ und mit dem Mobiltelefon der Frau, auf seinem Fahrrad, in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht aufgegriffen werden.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 24-28 Jahre alt, ca. 185 cm groß und schlank. Der Gesuchte hatte dunkelbraune, gegelte, seitlich kurz rasierte Haare sowie keinen Bart. Er trug eine Jeans-Hose sowie dunkle Oberbekleidung. Vermutlich war er mit einem Rennrad unterwegs.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Mann und/oder dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

