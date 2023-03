Polizei Düren

POL-DN: Von der Sonne geblendet - Auffahrunfall

Merzenich (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge, zwei Leichtverletzte, sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4800 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Donnerstagmorgen (02.03.2023) auf der Landesstraße 264, in Höhe der Anschlussstelle Autobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen, ereignete.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Niederzier die Landesstraße 264 aus Richtung Ellen kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Er erkannte nach eigenen Angaben aufgrund der Sonne zu spät die verkehrsbedingt am Kreisverkehr wartenden Pkw und fuhr auf den Pkw eines 41-Jährigen aus Niederzier auf. Durch die Kollision wurde dieses Fahrzeug dann auf den Wagen einer 24-Jährigen, ebenfalls aus Niederzier, und den Pkw eines 20-jährigen aus Titz aufgeschoben. Durch den Unfall erlitten die 24-Jährige aus Niederzier und der 12-Jährige Sohn des 54-Jährigen, welcher sich im Fahrzeug befand, leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rtw in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Niederzier erschien vor Ort und streute auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeibeamte vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell