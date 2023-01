POL-HRO: Zahlreiche Einsätze mit rauschmittelbeeinflussten Verkehrsteilnehmern in Rostock

Rostock (ots) - Nachdem am späten Samstagabend die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen wurden, konnten die mutmaßlichen Täter gestellt werden. Eine Rostockerin hatte am 21.01.23 gegen 23:00 Uhr die Polizei über den Einbruch in ihren Pkw informiert. Die Tatverdächtigen hatten die Seitenscheibe des in der Philipp-Brandin-Straße abgestellten Pkw Nissan einschlagen und durchsuchten das Fahrzeug. Gegen 00:30 ...

