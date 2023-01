Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Diebstahl aus Pkw - Mutmaßliche Täter gestellt

Rostock (ots)

Nachdem am späten Samstagabend die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen wurden, konnten die mutmaßlichen Täter gestellt werden.

Eine Rostockerin hatte am 21.01.23 gegen 23:00 Uhr die Polizei über den Einbruch in ihren Pkw informiert. Die Tatverdächtigen hatten die Seitenscheibe des in der Philipp-Brandin-Straße abgestellten Pkw Nissan einschlagen und durchsuchten das Fahrzeug. Gegen 00:30 Uhr informierten Zeugen erneut die Polizei und teilten mit, dass ein weiteres Fahrzeug angegriffen wurde. Gleichzeitig wurden zwei Unbekannte beobachtet, die auffällig in weitere Fahrzeuge schauten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die 17 und 19 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Durchgeführte Atemalkoholkontrollen ergaben Werte von 1,50 und 1,06 Promille.

Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zu diesem Fall dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell