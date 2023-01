Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags zog ein Rostocker das Interesse einer Polizeistreife auf sich, weil er sein Auto offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte.

Nachdem der 24-Jährige gegen 01:30 Uhr durch seine auffällige Fahrweise in der Rostocker Südtstadt aufgefallen war, hielten die Beamten ihn an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei konnten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch in der Luft wahrnehmen. Ein anschließender Atemalkoholtest wurde durch den Fahrzeugführer mehrfach verweigert.

Als die Beamten daraufhin die weiteren Maßnahmen erklärten, weigerte sich der 24-Jährige mit zur Dienststelle zu fahren. Der Rostocker wehrte sich nunmehr so stark, sodass diesem Handfesseln angelegt werden mussten.

In der Dienststelle konnte dann ohne weitere Störungen eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

