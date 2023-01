Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230101.2 Peissen: Brand und Verpuffung in Keller eines Wohnhauses

Peissen (ots)

Am Freitag kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand mit einer Verpuffung im Keller eines Einfamilienhauses in der Oberen Dorfstraße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Personen im Haus. Die im ersten Obergeschoss befindliche 29jährige Bewohnerin und ihre 2jährige Tochter konnten leicht verletzt geborgen werden. Ein 30jähriger Bewohner und ein 16jähriger Mann hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Keller auf. Der 16jährige erlitt schwere Verbrennungen, er wird im UKSH Lübeck versorgt. Der 30jährige Mann erlag am Samstag seinen schweren Verletzungen. Der Keller des Gebäudes brannte komplett aus. Der weitere Teil des Gebäudes ist unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000EUR.

