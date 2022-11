Polizei Köln

POL-K: 221117-1-K Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Köln-Weiden - leichtverletzter Radfahrer

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (42) am Freitagabend (11. November) in Köln-Weiden sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen BMW. Ersten Ermittlungen zufolge soll dieser den 42-Jährigen gegen 18 Uhr in Höhe der Bahnhaltestellte Weiden/West im Kreisverkehr der Landstraße 183 erfasst haben. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer soll laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Pulheim gefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell