Polizei Köln

POL-K: 221116-3-K Bewaffneter Raubüberfall auf Möbelgeschäft in Köln-Ossendorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf ein Möbelgeschäft am Dienstagabend (15. November) auf der Butzweilerstraße in Köln-Ossendorf sucht die Polizei zwei maskierte und etwa 1,90 Meter große Männer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürmten die beiden Räuber gegen 20 Uhr das Büro der Angestellten und fesselten diese. Sie forderten unter Vorhalt von Schusswaffen die Herausgabe von Bargeld. Die maskierten Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten blieben unverletzt, befreiten sich und konnten kurz darauf selbstständig die Polizei alarmieren.

Zeugenaussagen zufolge sollen die Gesuchten zur Tatzeit dunkelgraue Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe und schwarze Arbeiterhosen getragen haben. Einer der Beiden trug schwarze Sportschuhe, sein Komplize schwarze Arbeiterschuhe mit roten Streifen. Das Alter der mutmaßlichen Räuber wird auf etwa 30 Jahre geschätzt.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell