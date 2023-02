POL-PDLU: Speyer - Kontrollen in Speyer-West und Zentrum, beharrliche Verstöße gegen Kindersicherungsregeln

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Am Sportzentrum" einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: ...

mehr