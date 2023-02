Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in PKW

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am 16.02.2023 zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Paul-Egell-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen PKW der Marke Citroen ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine schwarze Handtasche der Marke "Michael Kors", in welcher sich ein Geldbeutel, persönliche Dokumente sowie ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Der Tatort liegt in der Paul-Egell-Straße etwa 200 Meter vom Kreisverkehr Lindenstraße / Paul-Egell-Straße entfernt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben? Die Polizei bittet Zeugen darum, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell