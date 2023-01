Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bewohner trifft auf Einbrecher

Straelen (ots)

Am Freitag (20. Januar 2023) gegen 05:00 Uhr wurden Bewohner eines Einfamilienhauses am Alter Venloer Weg durch ein ungewohntes Geräusch geweckt. Bei der Nachschau traf der 56-jährige Bewohner im Wohnzimmer auf den Einbrecher, der durch die Terrassentür ins Haus gelangt war. Der 56-Jährige schrie den Unbekannten an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, woraufhin der unbekannte Täter die Flucht ergriff. Der Unbekannte ist etwa 185 cm groß, hat eine normale Statur und eine tiefe, rauchige Stimme. Er war mit einer dunkelblauen Daunenjacke mit Kapuze bekleidet. Zuvor waren die Räume im Erdgeschoss nach Diebesgut durchsucht worden. Die polizeiliche Fahndung nach dem Einbrecher verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, der Person oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

