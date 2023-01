Kevelaer-Wetten (ots) - Am Dienstag (17. Januar 2023) zwischen 13:10 Uhr und 13:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen BMW, der am Fahrbahnrand der Straße Op de Quell in Wetten abgestellt war. An der vorderen, rechten Fahrzeugseite stellte die Besitzerin einen frischen Unfallschaden fest und informierte die Polizei, denn der ...

mehr