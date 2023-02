Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falscher Handwerker unterwegs

Mutterstadt (ots)

Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, klingelte bereits am 13.02.2023, gegen 12:00 Uhr, ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrparteienhaus in der Blockfeldstraße. Der Täter (ca. 40-50 Jahre alt; ca. 1,80m groß; kräftige Statur; Vollbart; trug eine dunkle Wintermütze und dunkle Kleidung) gab an, dass er die Wasserhähne in der Wohnung aufgrund eines Wasserrohrbruchs überprüfen müsse. Dies nutzte der Täter aus, um in einem unbeobachteten Moment Bankkarten und eine dazugehörige PIN zu entwenden. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt. Von dem Konto der Dame erfolgten Abbuchungen von ca. 2.300 Euro. Die Polizei rät: - Bewahren Sie Bankkarten und PIN NIE zusammen auf!!! - Lasse Sie unangekündigte, unbekannte Besucher nicht arglos die Wohnung betreten. - "Echte" Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch zuvor ankündigen.

