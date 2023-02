Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falschgeld an der Kasse entdeckt

Speyer (ots)

Am 14.02.2023 gegen 15:30 Uhr versuchte ein 43-Jähriger an der Kasse eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße mit einem gefälschten 10-Euro-Schein zu bezahlen. Der 43-Jährige gab zunächst gegenüber den Beamten an, dass er den Schein selbst als Rückgeld bekommen hatte. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten in seinem hinteren Hosenbund dann allerdings ein Bündel mit Falschgeld. Insgesamt hatte er 950 Euro als gefälschte Noten bei sich. Das Falschgeld wurde sichergestellt und den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen dem Inverkehrbringen von Falschgeld.

