Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Farbschmierereien auf dem Spielplatz

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend konnte durch einen aufmerksamen Jogger ein vierzehn sowie ein elfjähriger Junge dabei beobachtet werden, wie diese mit einer Spraydose Spielgeräte auf dem Käthe-Kollwitz-Platz besprühten. Gegenüber den Beamten zeigten sich die beiden "Schmierfinke" einsichtig und gaben an, die Spraydose in der Nähe des Spielplatzes gefunden zu haben. Beide wurden im Anschluss den jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt.

