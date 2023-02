Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Körperverletzung und Bedrohung

Speyer (ots)

Am 13.02.2023 gegen 19:30 Uhr kam es in Speyer West zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Zunächst stritten die Herren nur lautstark. Dabei befand sich ein 19- und ein 42-Jähriger auf einem Balkon im 1.OG eines Mehrfamilienhauses. Ein 36-Jähriger stand auf der Straße und forderte den 19-Jährigen auf, nach unten zu kommen und drohte ihm Schläge an. Im Rahmen der Streitigkeiten warf der 19-Jährige sämtliche auf dem Balkon befindliche Gegenstände auf die Straße in Richtung des 36-jährigen Mannes. Dabei flogen unter anderem, ein Balkonstuhl, ein Aschenbecker, ein Blumentopf und Gewürzglas. Der auf der Straße stehende Kontrahent wurde nicht getroffen und blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell