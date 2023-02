POL-PDLU: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Speyer (ots) - Am 12.02.2023 gegen 17:20 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad die Gilgenstraße in Richtung Postplatz. Bei dem Versuch den Bordstein hochzufahren, stürzt sie mit ihrem Rad, verletzt sich an der rechten Körperseite und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Am Fahrrad selbst entstand kein Sachschaden Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

