Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Merklingen - Diesel abgezapft

Mehrere hundert Liter Diesel erbeutete ein bislang unbekannter Täter auf dem A8-Autobahnparkplatz Kemmental

Ulm (ots)

Mit leerem Tank erwachte ein Lkw-Fahrer am Samstagmorgen auf dem Rastplatz Kemmental. Er hatte dort seinen Sattelzug geparkt und in der Fahrerkabine geschlafen. Als er wieder ausgeschlafen hatte und seine Fahrt fortsetzen wollte, musste er feststellen, dass aus dem Tank seiner Sattelzugmaschine Diesel im Wert von über 1000 EU fehlte. Eine Streife der Autobahnpolizei Mühlhausen ermittelt. Bei der Spurensicherung vor Ort entdeckten die Beamten ein Loch im Tank. Offensichtlich hatte der Dieb ein solches in den Tank gebohrt und durch dieses den Kraftstoff abgesaugt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2191876)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell