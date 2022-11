Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schnapsräuber erwischt

Keine Chance hatte ein Ladendieb am Samstagabend gegen einen Ladendetektiv. Der hielt ihn trotz Gegenwehr in Schach.

Ulm (ots)

Auf eine Flasche Hochprozentiges abgesehen hatte es ein 30jähriger Mann in einem Supermarkt in der Einsteinstraße. Den Schnaps hatte er eingesteckt und war an den Kassen vorbeigelaufen. Bezahlt hat er dort die Ware aber nicht. Als der Mann den Laden verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv auf sein Fehlverhalten an. Statt sein Fehlverhalten einzugestehen und diesem in sein Büro zu folgen, versuchte sich der der 30jährige aus dem Festhaltegriff zu lösen und zu flüchten. Erst nachdem ihn der Detektiv zu Boden gebracht hatte, leistete der Dieb keine Gegenwehr mehr. Er konnte kurze Zeit später einer Streife des Polizeireviers Ulm-West übergeben werden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2193784)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell