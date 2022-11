Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen BAB 7 - Wildschweine verursachen schweren Unfall

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger in Richtung Würzburg. Bei KM 816 tauchten plötzlich Wildschweine vor ihm auf. Er prallte in die Rotte, wodurch 5 Tiere verendeten. Der verunfallte Mini Cooper kam auf der rechen Fahrspur zum Stehen. Ein nachfolgender Sattelzug erkannte die Situation nicht und prallte auf das stehende Auto. Dieses wurde nach rechts vorne geschleudert und blieb auf der Beifahrerseite an der Böschung zum Liegen. Der Fahrer und sein 65-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 EUR, am Mini in Höhe von 20.000 EUR. Die toten Schweine wurden durch den Jagdpächter beseitigt. Der Verkehr konnte ab 00.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Ab 01.50 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt und die Fahrbahn in Richtung Würzburg wieder frei. Die Feuerwehr aus Herbrechtingen war mit 4 Fahrzeugen und 33 Mann im Einsatz. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen vom DRK und des ASB Heidenheim im Einsatz.

